Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лодяновa
    Нас бедных осталось только в паранжу одеть! Шаг вправо,шаг влево-растрел! Приказы,нормативы,указы,клинические рекомен...Минздрав дал реко...
  • Леонид
    Чтобы пересечь границу в этих целях, нужно сразу требовать уплаты залога в соответствующем размере.Мигрантов предлаг...
  • Eduard
    А они что Дурова с пакетом героина поймали,что статью"клеют"!Прокуратура Париж...

Алаудинов: Российские бойцы почти 11 часов сражались с ВСУ под Курском

Российские бойцы в Курской области вели 11-часовые героические бои на двух участках. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх