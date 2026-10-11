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Царьград

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На трассе ВАЗ-2109 столкнулся с Mitsubishi Lancer: погиб 58-летний водитель

На трассе ВАЗ-2109 столкнулся с Mitsubishi Lancer: погиб 58-летний водитель

58-летний водитель ВАЗ-2109 выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил дорогу «Митсубиси Лансер» под управлением 65-летней женщины.

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