DOTA 2 с MMR | MMR от 2000 до 3000+ ✅

После покупки вы получаете аккаунт Dota 2. Можете получить много игр в стиме как бонус. ⚡️ Так же на аккаунте гарантировано будет рейтинг от 2000 до 3000+ и может быть больше число MMR (рейтинг old mmr) Наличие инвентаря, уровней Steam, доступ к торговой площадке, возможность добавления в друзья и группы, баланс кошелька, наличие других платных игр не гарантируется и не является обязательным условием, если вы что-то получили на аккаунт, это в качестве бонуса!!! Приобретая данный товар вы получаете: ☑️1) Моментальное получение данных от аккаунта для сервиса steamcommunity.