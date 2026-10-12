Лига чемпионов Азии. «Аль-Ахли» Сперцяна играет с «Аль-Васлем», «Аль-Наср» Роналду примет «Нефтчи»

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В понедельник « Пахтакор » поделил очки с «Аль-Кадисией» Тиджани Рейндерса (1:1) во втором туре Лиги чемпионов Азии, «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна играет на выезде с « Аль-Васлем », « Аль-Наср » Криштиану Роналду примет « Нефтчи » из Ферганы.