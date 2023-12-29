В шуточном новогоднем ролике Фото: скриншот видео Появился шуточный новогодний ролик RT о подготовке команды телеканала к вмешательству в президентские выборы в США.
«Чипированный» Джо Байден спел песню «Я русский»
Комментарии
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В
Воробей
Благодарю. Но у меня, к сожалению, и с этой ссылкой нет звука. Попробовал на трёх разных браузерах, без успеха. ...... Прошу прощения, только что заметил, что колонки выключены были! )))
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1 д.
Александр Симаков
Бывает.😀
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1 д.
Людмила Фирстова
Есть звук проверьте, может у вас отключен
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23 час.
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