Почти 70 тысяч беременных жительниц Подмосковья получили онлайн-консультации с врачами с начала года

Женщины из Подмосковья могут воспользоваться онлайн-консультацией с врачом по поводу беременности. При помощи телемедицины можно также получить расшифровку анализов, пройти обучение и подготовку к рождению ребенка, познакомиться с акушером и многое другое.
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