Вассерман объяснил, какие последствия ждут Польшу за захват ресурсов «Новатэка»

Если Польша реализует свои угрозы и конфискует расположенные на ее территории активы компании «Новатэк», она конечно сможет ими пользоваться для получения сжиженного газа из Катара, но этом будет как минимум вдвое дороже, чем получать СПГ из РФ.
Если Польша реализует свои угрозы и конфискует расположенные на ее территории активы компании «Новатэк», она конечно сможет ими пользоваться для получения сжиженного газа из Катара, но этом будет как минимум вдвое дороже, чем получать СПГ из РФ.
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