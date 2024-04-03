«Десятки протоколов». В Приморье продолжают выявлять нарушителей среди мигрантов

В Артеме полиция взялась за нелегалов и задержала 31 нарушителя миграционного законодательства. Составлены административные протоколы о нарушении въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания, сообщает PRIMPRESS.
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