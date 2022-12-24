Don't Panic Magazine

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Самые частые ошибки при отжиманиях. Больше вреда, чем пользы

Самые частые ошибки при отжиманиях. Больше вреда, чем пользы

Отжимания выглядят обманчиво легко. Все знают, как делать их в теории. Зато на практике оказывается, что почти каждый совершает несколько серьезных ошибок, которые вполне могут не только свести на нет все старания, но и привести к серьезным травмам.

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