Собянин поручил продолжить модернизацию противопожарной службы Москвы

Около 18 тысяч человек работают в составе пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. Это специалисты высокого класса, подготовленные к противостоянию огню, поиску и спасению людей с высоты, на водных объектах и природных территориях.
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