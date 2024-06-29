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Царьград

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В Краснодарском крае пробка на трассе М-4 "Дон" растянулась на 19 км

В Краснодарском крае пробка на трассе М-4 "Дон" растянулась на 19 км

В сторону Горячего Ключа вереница автомобилей стоит вплотную на протяжении 9,7 км.На трассе М-4 "Дон", на участке между селом Дефановка и Горячим Ключом автомобильная пробка растянулась на 19 км.

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