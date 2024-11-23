На Украине после пуска «Орешника» сообщили о создании баллистических ракет

Киеву не хватает финансирования и мощностей для программы, пишет WSJУкраина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.
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