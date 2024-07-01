Во Франции прошли протесты на фоне результатов первого тура парламентских выборов

В нескольких городах Франции вечером в воскресенье, 30 июня, прошли протесты после оглашения результатов первого тура выборов в парламент, на которых победила правая партия «Национальное объединение» и ее союзники.
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