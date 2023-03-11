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Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил освободителей Волновахи за веру в Родину

Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил освободителей Волновахи за веру в Родину

Денис Пушилин, врио главы Донецкой Народной Республики, поздравил в своём Telegram-канале жителей Волновахи с годовщиной освобождения и поблагодарил освободителей города за веру в Родину, силу духа и терпение.

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