Доцент Перенджиев: диверсанты ВСУ открыли фронт внутри РФ

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что диверсионные группы из состава Вооруженных сил Украины открыли невидимый фронт на российской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии