БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Доцент Перенджиев: диверсанты ВСУ открыли фронт внутри РФ

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что диверсионные группы из состава Вооруженных сил Украины открыли невидимый фронт на российской территории.

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