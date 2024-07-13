Стрелявший в Трампа злоумышленник ликвидирован

Стрелявший в Трампа неизвестный погиб, сообщает 14 июля сайт The Gateway Pundit. Сайт сообщает, со слов эксперта по огнестрельному оружию Ларри Джонсона, что стрелявший, скорее всего, был за пределами охраняемой зоны на расстоянии более 200 м от Трампа — митинг Трампа проходил на открытой местности, а не в помещении.