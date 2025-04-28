Нужна только искра: война между членами НАТО вот-вот взорвет альянс изнутри

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Нарастающая напряженность между Грецией и Турцией – двумя союзниками по НАТО – из-за территориальных претензий в Эгейском море и Восточном Средиземноморье вновь привлекла внимание к внутренним противоречиям Североатлантического альянса.