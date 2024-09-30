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Жители ЖК "Селигер Сити" в Москве выламывали столбы для проезда пожарных машин

Жители ЖК "Селигер Сити" в Москве выламывали столбы для проезда пожарных машин

ИЗВЕСТИЯ Жители ЖК "Селигер Сити" на Ильменском проезде в Москве, где ранее один человек погиб и еще двое, включая ребенка, пострадали в пожаре в одном из домов, выламывали столбы на въезде во двор, чтобы пропустить машины экстренных и оперативных служб на место возгорания.

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