Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 1 мая в Иванове

Если бы погода не менялась, тем для разговоров было бы в 2 раза меньше. Представляем прогноз на 1 мая в ИвановеСегодня, 1 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, словно дыхание весны робко касается щек.
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