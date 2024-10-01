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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» – 8-я команда в истории КХЛ с 10 голами за матч. Это среди прочих делали «Нефтехимик» и «Северсталь»

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Барыс» (10:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. «Торпедо» стало восьмой командой, забросившей в одном матче КХЛ как минимум 10 шайб.

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