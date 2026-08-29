Врач Миронова: кофе, острое и газировка натощак могут вызвать дискомфорт

В интернете можно найти десятки списков продуктов, которые якобы нельзя есть натощак. Большинство этих запретов не имеют отношения к реальности, однако это не значит, что пустой желудок готов к любому продукту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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