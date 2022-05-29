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Панарин забил, Шестеркин дважды отдал! В серии «Каролина» — «Рейнджерс» все решит седьмой матч (видео)

Панарин забил, Шестеркин дважды отдал! В серии «Каролина» — «Рейнджерс» все решит седьмой матч (видео)

Надежная игра и две голевые передачи Игоря Шестеркина, а также шайба Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Каролину» (5:2) и отложить решение вопроса о победителе серии второго раунда плей-офф НХЛ до седьмого, решающего поединка.

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