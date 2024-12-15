В Санкт-Петербурге мигрант надругался 15-летней дочерью своей подруги

В России ищут мигранта, изнасиловавшего родную дочь женщины, с которой он жил гражданским браком.Очередное преступление, из серии мигранты против русских детей: в Питере инородец надругался над 15-летней девочкой, которая приходилась ему падчерицей - он сожительствовал с её матерью.