Он шёл не спеша, возвращаясь с войны: дисскуссия о ПТСР

Интересная статья - автору моё почтение:) Конечно, по себе других не судят, я и не буду, но про себя скажу. Ещё на первом контракте выработалась привычка засыпать только после того, как проверил наличие ПМ под подушкой, если его там нет - просыпаюсь с интервалом в 2 часа, пью чай и опять спать. Вторая привычка выработалась под Угледаром - прежде чем выйти из здания или машины - внимательно осматриваю горизонт на наличие дронов или ещё какой неприятно жужжащей хрени. Ну иногда вспоминаю обстрелы кассетными гаубичными снарядами - крайне отвратное ощущение. А так ничего особо неприятного с психикой не случилось, руки и ноги целы, голова цела, ну так нахрен психику напрягать.

ВA

Владимир ATLBY

Приветствую ветеранскую братию! И стариков, которые по разным африканским и не только далям были рукой Москвы, и братьям-афганцам, и особое уважение ветеранам нашей СВО. Я офицер, прошёл мой Афган в 81-83-ем, Кундуз, 783-ий разведбат. А в 89-91-ых уже после академии довелось создавать Союз ветеранов Афганистана (СВА), большой спрут на весь СССР. Так вот, довольно внятно уяснил для себя, как создаются по всему миру такие вот организованные группы врачей и психологов, которые несут знамя пост-травматического синдрома. А еще с флажками поменьше разные фонды инвалидов и всевозможные ассоциации Героев СССР, ветеранов СПН, и прочее-прочее. Силами СВА организовывали визит к нам в Москву ветеранов ассоциации вьетнамской войны США... Именно за тем ресторанным столом пришло понимание - сидят за столом глубоко одинокие люди с наградами, мы, они, и каждый со своим чемоданом - того, чего умудрился достичь благодаря своему статусу. И сколько тех, кто на теме этой стал кандидатом, депутатом, доктором наук и профессором, а кто-то переехал на кладбище в статусе бандита... Ибо как можно опровергнуть то, чего невозможно доказать...