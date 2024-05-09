Солнце прогреет воздух: Колесов рассказал, чего ждать от погоды 9 мая

В День Победы погода в Северной столице решила оставаться холодной несмотря на великий праздник. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заверил, что погода над петербуржцами все же смилуется, а в других регионах такого подарка ждать не стоит.
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