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«Толя, продавай все и беги». Кто дал сигнал Чубайсу очень удачно «свалить»?

«Толя, продавай все и беги». Кто дал сигнал Чубайсу очень удачно «свалить»?

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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2 час.
Сергей Дмитриев
После Парада Победы в 45-м году Союз его кадры изменились. Сталин работал в удалённом режиме и должен был внятно назначить преемника, выбор был большой. Но дело было пущено на волю Случая, что стало нормой и после Хрущёва и дальше, до наших дней.
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2 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Неужели неясно кто?
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42 мин.
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