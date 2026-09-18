В дискуссиях о будущем Армении всё чаще звучит тезис: «102-я база и пограничное управление ФСБ — это оккупация, от которой нужно избавиться».
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Суверенитет держится на реальных инструментах а не на митингах, порауже заканчивать все эити противостояния!
реальные обязательства союзников и способность самой страны защищать свои границы