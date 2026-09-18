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Союзник, рычаг и ловушка: почему Армения не может просто так отказаться от российского военного присутствия

Союзник, рычаг и ловушка: почему Армения не может просто так отказаться от российского военного присутствия

В дискуссиях о будущем Армении всё чаще звучит тезис: «102-я база и пограничное управление ФСБ — это оккупация, от которой нужно избавиться».

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