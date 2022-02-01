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Итальянский журналист: любопытно, что может сделать Латыпов после болезни

Итальянский журналист: любопытно, что может сделать Латыпов после болезни

Итальянский журналист и комментатор Дарио Пуппо заявил, что ему любопытно будет посмотреть за выступлением российского биатлониста Эдурада Латыпова на зимних Олимпийских играх - 2022, передает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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