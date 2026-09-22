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Татар-информ

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Прием заявок на конкурс по освещению антитеррора в СМИ продлен до 15 октября

Прием заявок на конкурс по освещению антитеррора в СМИ продлен до 15 октября

Прием заявок на конкурс по освещению антитеррористической тематики в СМИ продлен до 15 октября. Об этом сообщает конкурсная комиссия.

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