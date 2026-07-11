BFMTV: "Шарль де Голль" вернулся в Тулон после 5 месяцев в море

Французский авианосец "Шарль де Голль" вернулся в Тулон после пятимесячной миссии. Корабль, возглавляемый контр-адмиралом Тибо де Поссесом, прошел через шесть морей и два океана, участвуя в учениях и содействуя дипломатическим инициативам.