Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 534 подписчика

BFMTV: "Шарль де Голль" вернулся в Тулон после 5 месяцев в море

BFMTV: "Шарль де Голль" вернулся в Тулон после 5 месяцев в море

Французский авианосец "Шарль де Голль" вернулся в Тулон после пятимесячной миссии. Корабль, возглавляемый контр-адмиралом Тибо де Поссесом, прошел через шесть морей и два океана, участвуя в учениях и содействуя дипломатическим инициативам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии