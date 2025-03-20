6 признаков старения организма

Рассказываем, какие анализы нужно сдать, чтобы их выявить фото: Getty ImagesС возрастом организм начинает подбрасывать нам не самые приятные сюрпризы: то голова разболится без причины, то суставы захрустят при посредственных движениях.
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