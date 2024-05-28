Хәбәрсез югалган улын эзләп Ростовка барган ана😢 «Октябрьдә аларны Херсон өлкәсенә керттеләр. «Әни, безне каядыр алып баралар.
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Хәбәрсез югалган улын эзләп Ростовка барган ана😢 «Октябрьдә аларны Херсон өлкәсенә керттеләр. «Әни, безне каядыр алып баралар.