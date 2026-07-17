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Медвежий угол

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Опубликован список депутатов, уехавших из России "в изгнание"

Опубликован список депутатов, уехавших из России "в изгнание"

А еще был такой депутат Железняк. На него не было никаких дел. Просто человек, не пропускавший ни одного патриотического шоу, в какой-то момент об'явил, что он заработал достаточно на оставшуюся жизнь и свалил за бугор.

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Комментарии
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Вера Голубь
А Железняк уж такой патриотичный патриот был! Не вылезал из эфиров... удивил...
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4 н.
Александр Попов
А до него Митрофанов во всех шоу мельтешил.
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4 н.
Александр Першин
Три дочери за границей . Как их бросишь .
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3 н.