В Институте прикладной физики РАН рассказали о ведущих научных исследованиях

Самый яркий лазер и лечение светом: какими разработками могут похвастаться нижегородские физики ИПФ РАН проводит исследования по ряду направлений современной физики Самый яркий лазер и лечение светом: какими разработками могут похвастаться нижегородские физики ИПФ РАН проводит исследования по ряду направлений современной физики Институт прикладной физики им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии