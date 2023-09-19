Дерматовенеролог Козлова: чрезмерное употребление молока вызывает прыщи

Воспаления и прыщи на коже могут вызывать различные продукты питания. Среди них — молоко. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Козлова в беседе с изданием «АиФ».