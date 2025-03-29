Американский миллиардер предрек Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера

Американский инвестор Дэвид Сакс, которого президент США Дональд Трамп назначил ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек украинскому лидеру Владимиру Зеленскому судьбу избалованного голливудского актера.
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