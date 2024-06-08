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В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой дальности для вертолётов, но работа всё ещё не завершилась

В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой дальности для вертолётов, но работа всё ещё не завершилась

Американская армия закупает израильские ракеты Spike для своих ударных вертолётов, пока продолжаются работы над собственными высокоточными боеприпасами большой дальности, пишет издание Defense News.

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