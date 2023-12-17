Хакнем
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хакнем

449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena L
    В Эстонии это все подорожало уже 1,5 года назад. Яйца уже в 2022году подорожали на 70%, курица с1,80 до 2,90-3,90, а ...Чиновники нашли "...
  • Александр Цыбулькин
    "Бандитский капитализм, однако" - причина, конечно, в капитализме, который всегда бандитский. Других капитализмов не ...Чиновники нашли "...
  • Александр Цыбулькин
    "Одного не сказал: выпускать больше станут, или вы жрать станете поменьше" - догадайся с трех раз.Чиновники нашли "...

Чиновники нашли "виноватых" в росте цен на яйца. Ими оказались сами россияне

Чиновники нашли "виноватых" в росте цен на яйца. Ими оказались сами россияне

Каждый россиянин не только на слуху, но и на собственном опыте ощутил предательски неожиданное повышение цен на некоторые продукты питания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Цыбулькин
&quot;Одного не сказал: выпускать больше станут, или вы жрать станете поменьше&quot; - догадайся с трех раз.
Ответить
2 час.
Александр Цыбулькин
&quot;Бандитский капитализм, однако&quot; - причина, конечно, в капитализме, который всегда бандитский. Других капитализмов не бывает.
Ответить
2 час.
Jelena L
В Эстонии это все подорожало уже 1,5 года назад. Яйца уже в 2022году подорожали на 70%, курица с1,80 до 2,90-3,90, а ножки, голени и верх ножки от 6 евро за 1кг. Вот и смотришь, где скидки.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх