Каждый россиянин не только на слуху, но и на собственном опыте ощутил предательски неожиданное повышение цен на некоторые продукты питания.
Чиновники нашли "виноватых" в росте цен на яйца. Ими оказались сами россияне
Комментарии
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Александр Цыбулькин
"Одного не сказал: выпускать больше станут, или вы жрать станете поменьше" - догадайся с трех раз.
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2 час.
Александр Цыбулькин
"Бандитский капитализм, однако" - причина, конечно, в капитализме, который всегда бандитский. Других капитализмов не бывает.
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2 час.
Jelena L
В Эстонии это все подорожало уже 1,5 года назад. Яйца уже в 2022году подорожали на 70%, курица с1,80 до 2,90-3,90, а ножки, голени и верх ножки от 6 евро за 1кг. Вот и смотришь, где скидки.
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1 час.
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