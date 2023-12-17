Чиновники нашли "виноватых" в росте цен на яйца. Ими оказались сами россияне

"Одного не сказал: выпускать больше станут, или вы жрать станете поменьше" - догадайся с трех раз.

"Бандитский капитализм, однако" - причина, конечно, в капитализме, который всегда бандитский. Других капитализмов не бывает.

Jelena L

В Эстонии это все подорожало уже 1,5 года назад. Яйца уже в 2022году подорожали на 70%, курица с1,80 до 2,90-3,90, а ножки, голени и верх ножки от 6 евро за 1кг. Вот и смотришь, где скидки.