В Киеве озаботились, куда «после перемоги» сажать «крымчан-коллаборантов» – в укро-тюрьмах нет мест

На Украине гадают, как наказать крымчан за работу в российском Крыму и не перегрузить тюрьмы. Даже если выпустить на свободу всех уголовников и дезертиров, 115 тысяч мест в тюрьмах не хватит для лишения свободы всех «коллаборантов».
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