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Открытие елок и новогодние карнавалы в Краснодаре: куда, когда и как приходит праздник

Открытие елок и новогодние карнавалы в Краснодаре: куда, когда и как приходит праздник

Это должно быть весело: на елках жителей и гостей города будут встречать Деды Морозы и Снегурочки, пройдут праздничные программы, конкурсы, предновогодние мастер-классы.

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