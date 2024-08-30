#Сводка на утро 30 августа 2024 года ▪ Ночью ВС России нанесли удары БПЛА «Герань», сообщали о взрывах в Кривом Роге, Сумах, Полтаве, Винницкой области.
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#Сводка на утро 30 августа 2024 года ▪ Ночью ВС России нанесли удары БПЛА «Герань», сообщали о взрывах в Кривом Роге, Сумах, Полтаве, Винницкой области.
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