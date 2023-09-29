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Военное обозрение

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«Недаром помнит вся Россия». «Неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами»

«Недаром помнит вся Россия». «Неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами»

Мешетич пишет: «Уже не стало того величественного виду и русской позиции – трех боевых линий пехоты с артиллериею между них; линии пехоты последнего 4-го корпуса изредка стояли на левом фланге, редея и выдерживая последний штурм неприятеля, другие стояли уже на отдыхе, свернувшись в колонны.

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