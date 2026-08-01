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Федерация футбола Катара поддержала Инфантино после отказа от проекта по продаже доли прав на ЧМ

Федерация футбола Катара поддержала Инфантино после отказа от проекта по продаже доли прав на ЧМ

Президент Федерации футбола Катара Хамад бин Халифа бин Ахмед Аль Тани поддержал решение главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отозвать предложение по проекту о продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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