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Генетики нашли в ДНК людей следы неизвестного вымершего вида: новый метод TRACE вытащил «призрачную» родословную без единой ископаемой кости

Генетики нашли в ДНК людей следы неизвестного вымершего вида: новый метод TRACE вытащил «призрачную» родословную без единой ископаемой кости

Анализ графов предковых рекомбинаций показал, что предки всего человечества скрещивались с неустановленной популяцией гоминин ещё до выхода из Африки, а жители Океании несут в себе фрагменты генома, отделившегося от нашей линии почти 2 миллиона лет назадГлавная проблема современной палеогенетики — острейший дефицит образцов.

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