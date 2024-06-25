Lenovo заявляет о 70%-ном сокращении затрат на создание контента с помощью GenAI

Доктор Мауро Арруда (Mauro Arruda), директор Центра передового опыта Lenovo в области искусственного интеллекта, объявил, что генеративный искусственный интеллект (GenAI) значительно улучшил бизнес-процессы компании, включая 70%-ное сокращение затрат на создание контента.
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