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«Круг жив» Им восхищались бандиты, воры в законе, зэки и «смотрящие». Как легенда шансона смог стать кумиром криминального мира?

«Круг жив» Им восхищались бандиты, воры в законе, зэки и «смотрящие». Как легенда шансона смог стать кумиром криминального мира?

Если и есть в нашей стране самый главный шансонье, то это точно Михаил Круг. Он — настоящая легенда 90-х, его «Жиган-лимон», «Владимирский централ» и «Кольщик» даже спустя годы остаются главными хитами русского шансона, уступая разве что культовой «Мурке».

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