Советы космической глупости...

ИМ

Ильдус Мамлеев

А Путин при этом будет сидеть и смотреть, как на уворованные у него 300 миллиардов, на Украину завозят оружие, которое возьмут в руки беременные девушки, женщины и моложавые бабушки и будут стойко отстаивать принципы "гидности и низалежности няньки", что бы Зе и К* могли набивать свои карманами быстро обесценивающимися долларами. Путин просто запустит одну единственную ракету по Елустоуну и у него и с Украиной и с Ближним Восток ом в одночасье кончатся все проблемы! От слов совсем! Бомбоубежища, что сейчас усиленно строятся в США от этих катоклизмов уже точно не спасут. А в это время Путин "засадить" всю Европу [Англию, Францию, Германию и Польшу] "Орешником" в ядерной исполнении и фсё! "Тушите свет, кина больше не будет, электричество закончилось". Какие репорации при этом затребует Путин, даже в самом страшном сне Брюселю не сможет присниться! Отдадут без проблем, ещё и в очередь выстроиться отдавать! Это я не написал о том, что Вова Путин может рассердиться и полностью прекратит поставлять газ как по всем ещё пока действующим трубопроводам и сжиженный газ. Тогда снова цена газа подскочить до 2,5 - 3 тысяч долларов за 1000 кубов, а Он будет принимать оплату только реальным [физическим] золотом! Тогда эти 300 миллиардов очень быстро перекачуют из Европейских банков в Россию. Благодарю за внимание, на этом пока всё.