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Советы космической глупости...

Советы космической глупости...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Заметненько так они оживились, особенно после того, как первый "назначенец" Трампа отбыл в небытие, не успев побыть на предполагаемом посту ни одного дня, а новый претендент на этот пост имеет все правильные credentials, как тут говорят.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А Путин при этом будет сидеть и смотреть, как на уворованные у него 300 миллиардов, на Украину завозят оружие, которое возьмут в руки беременные девушки, женщины и моложавые бабушки и будут стойко отстаивать принципы &quot;гидности и низалежности няньки&quot;, что бы Зе и К* могли набивать свои карманами быстро обесценивающимися долларами. Путин просто запустит одну единственную ракету по Елустоуну и у него и с Украиной и с Ближним Восток ом в одночасье кончатся все проблемы! От слов совсем! Бомбоубежища, что сейчас усиленно строятся в США от этих катоклизмов уже точно не спасут. А в это время Путин &quot;засадить&quot; всю Европу [Англию, Францию, Германию и Польшу] &quot;Орешником&quot; в ядерной исполнении и фсё! &quot;Тушите свет, кина больше не будет, электричество закончилось&quot;. Какие репорации при этом затребует Путин, даже в самом страшном сне Брюселю не сможет присниться! Отдадут без проблем, ещё и в очередь выстроиться отдавать! Это я не написал о том, что Вова Путин может рассердиться и полностью прекратит поставлять газ как по всем ещё пока действующим трубопроводам и сжиженный газ. Тогда снова цена газа подскочить до 2,5 - 3 тысяч долларов за 1000 кубов, а Он будет принимать оплату только реальным [физическим] золотом! Тогда эти 300 миллиардов очень быстро перекачуют из Европейских банков в Россию. Благодарю за внимание, на этом пока всё.
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