ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Пятерых человек, среди которых один ребенок, госпитализировали после ДТП в Екатеринбурге, где столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.
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