Складывается впечатление, что сегодня вся страна живёт в смартфонах. Все - взрослые, дети, пожилые люди передвигаются, сидят и стоят в общественных местах, уткнувшись в свои мобильники.
«Умереть просто так»: Последнее видео идиота, переходившего дорогу уткнувшись в смартфон
Комментарии
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Traveller
Ухозаткнутых именно так нужно учить!!! По другому до них доходит с трудом. Это нововыведенный вид особей, у которых одна извилина и развит только ОДИН большой палец для листания страниц. Вы посмотрите, что они делают, уставившись в железяку. Тупо листают вверх-вниз.
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19 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Нормальное видео. Одним тупнем меньше, зато размножаться не будет и воспроизводить себе подобных. Не жалко, абсолютно. Врядли он бы принёс бы что-то хорошее обществу .
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16 час.
Сергей Иовенко
"Выходя на улицу, кладите свой смартфон в карман", да от такой рекомендации у 50 процентов пользователей сего девайса кукуха поедет напрочь!
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14 час.
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