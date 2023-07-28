«Умереть просто так»: Последнее видео идиота, переходившего дорогу уткнувшись в смартфон

Traveller

Ухозаткнутых именно так нужно учить!!! По другому до них доходит с трудом. Это нововыведенный вид особей, у которых одна извилина и развит только ОДИН большой палец для листания страниц. Вы посмотрите, что они делают, уставившись в железяку. Тупо листают вверх-вниз.