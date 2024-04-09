☝️Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 9 апреля, с 10 до 15 часов, отключат электроэнергию по адресам в городе: К.
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☝️Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 9 апреля, с 10 до 15 часов, отключат электроэнергию по адресам в городе: К.